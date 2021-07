LIVE F1, GP Austria 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, la pioggia è la minaccia al Red Bull Ring! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Stiamo per entrare ufficialmente nel nono appuntamento della stagione con Max Verstappen grande favorito anche per questo secondo capitolo Austriaco. L’olandese è reduce dalla vittoria di una settimana fa e ora vola con +18 punti su Lewis Hamilton. Una situazione che, nell’era ibrida, è accaduta veramente in rarissime occasioni! 11.00 Mezzora esatta la via della prima sessione di prove libere al Red Bull Ring! Sopra la pista stiriana dominano le nuvole nella giornata odierna e, anche in ottica dei prossimi giorni, potrebbero esserci sorprese. Al momento ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Stiamo per entrare ufficialmente nel nono appuntamento della stagione con Max Verstappen grande favorito anche per questo secondo capitoloco. L’olandese è reduce dalla vittoria di una settimana fa e ora vola con +18 punti su Lewis Hamilton. Una situazione che, nell’era ibrida, è accaduta veramente in rarissime occasioni! 11.00 Mezzora esatta la via della prima sessione di prove libere al RedSopra la pista stiriana dominano le nuvole nella giornata odierna e, anche in ottica dei prossimi giorni, potrebbero esserci sorprese. Al momento ci ...

Advertising

UEFAcom_it : ? GOL! CHIESA!!!!! #Italia ?? #Austria 1-0 LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - FormulaPassion : Alle 11.30 il via alle prime prove libere del GP d'Austria, seguite con noi la diretta #AustrianGP - OA_Sport : LIVE #F1, #AustrianGP 2021 in DIRETTA: si inizia con la FP1, #Hamilton e le #Ferrari provano a avvicinarsi a… - giulyleclerc : RT @F1inGenerale_: #F1 | GP Austria - Cronaca in diretta prove libere 1 [LIVE FP1] #AustrianGP #F1inGenerale -