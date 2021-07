Lazio | ritiro di Auronzo | il programma ufficiale

(Di venerdì 2 luglio 2021) FORMELLO - Ladi Cadore ancora insieme per il 14esimo anni di fila. Presentato ilestivo 2021 in conferenza stampa. Dal 2008 i biancocelesti iniziano la propria stagione sotto ...

FORMELLO - Lae Auronzo di Cadore ancora insieme per il 14esimo anni di fila. Presentato ilestivo 2021 in conferenza stampa. Dal 2008 i biancocelesti iniziano la propria stagione sotto le Tre Cime di ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Calciomercato/ Proposto Ribery ma non arriverà, ecco il ... c'è stata la necessità di finire il campionato, poi la partenza il giorno dopo per il...Saranno quattro le amichevoli che la Lazio giocherà ad Auronzo. Durante la presentazione del ritiro, il direttore della Media Sport Event, Gianni Lacchè, le ha ufficializzate: ...La nuova Lazio di Maurizio Sarri riparte da Auronzo di Cadore per il consueto ritiro precampionato. Come annunciato dal club biancoceleste, la squadra disputerà quattro amichevoli estive. Il 17 luglio ...