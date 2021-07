Italia, conclusa la rifinitura. Nel pomeriggio la riunione tecnica (Di venerdì 2 luglio 2021) Questa mattina l’Italia è scesa in campo per l’ultima sgambata prima della sfida di questa sera contro il Belgio. Una rifinitura importante che ha chiarito a Mancini gli ultimi dubbi di formazione: sensazioni positive per Chiellini mentre in attacco Chiesa potrebbe partire dall’inizio. La squadra ha fatto rientro in hotel e nel pomeriggio svolgerà la riunione tecnica e poi attorno alle 18.45 ci sarà la partenza per lo stadio. FOTO: Sito ufficiale figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Questa mattina l’è scesa in campo per l’ultima sgambata prima della sfida di questa sera contro il Belgio. Unaimportante che ha chiarito a Mancini gli ultimi dubbi di formazione: sensazioni positive per Chiellini mentre in attacco Chiesa potrebbe partire dall’inizio. La squadra ha fatto rientro in hotel e nelsvolgerà lae poi attorno alle 18.45 ci sarà la partenza per lo stadio. FOTO: Sito ufficiale figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Italia, rifinitura conclusa. Le ultime: Chiellini in vantaggio su Acerbi. Chiesa dal 1' in attacco - TuttoMercatoWeb : Italia, rifinitura conclusa. Le ultime: Chiellini in vantaggio su Acerbi. Chiesa dal 1' in attacco - ctim_italia : RT @FidanzaCarlo: Ieri si è conclusa la due giorni di Fratelli d'Italia dedicata ai nostri connazionali che vivono nelle Americhe. Un patri… - CorneliaHale94 : @PaoloSutera @DisneyPlusIT ce lo stiamo chiedendo anche io e @MirkoLB88 nel nuovo spot FOX ITALIA compare solo THIS… - AmePhenix : Italian Video Game Awards 2021: ecco tutti i vincitori della kermesse italiana -