Docenti, Bianchi: “Per troppo tempo non ci sono stati concorsi regolari. Ci sono problemi contrattuali che affronteremo presto” (Di venerdì 2 luglio 2021) In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha parlato anche della figura del docente, della questione contrattuale e della formazione degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Istruzione, Patrizio, ha parlato anche della figura del docente, della questione contrattuale e della formazione degli insegnanti. L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Assunzioni docenti precari da Gps II fascia con 36 mesi, il Pd fa pressing su Bianchi: ma non decide il ministro - ninoBertolino : RT @TecnicaScuola: Assunzioni docenti precari da Gps II fascia con 36 mesi, il Pd fa pressing su Bianchi: ma non decide il ministro -- http… - TecnicaScuola : Assunzioni docenti precari da Gps II fascia con 36 mesi, il Pd fa pressing su Bianchi: ma non decide il ministro --… - infoitinterno : Noi docenti specializzati con 3 anni di servizio statali, ringraziamo il ministro Bianchi - FaracoPasquale : no classi pollaio? PREVISTI 26 alunn* per classe, ma per Bianchi i docenti osino: sostituire il tema (arcaico!) con… -