Covid, nessun cambio di colore: l’Italia resta bianca (Di venerdì 2 luglio 2021) Per la prima volta da ottobre nessuna regione cambierà colore dalla settimana precedente: l’Italia rimane bianca, tutta. A confermalo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’incontro ‘Ripartiamo, Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città’: “Questo è un venerdì particolare – ha detto – Per me il venerdì è sempre stato un giorno molto complicato, quello delle ordinanze, perché si riunisce la Cabina di regia, poi il Cts e io nel pomeriggio firmo le ordinanze con cui ho un po’ alla volta, dall’autunno dell’anno scorso, cambiato i colori delle Regioni. Ma oggi è il primo venerdì, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Per la prima volta da ottobrea regione cambieràdalla settimana precedente:rimane, tutta. A confermalo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’incontro ‘Ripartiamo, Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città’: “Questo è un venerdì particolare – ha detto – Per me il venerdì è sempre stato un giorno molto complicato, quello delle ordinanze, perché si riunisce la Cabina di regia, poi il Cts e io nel pomeriggio firmo le ordinanze con cui ho un po’ alla volta, dall’autunno dell’anno scorso, cambiato i colori delle Regioni. Ma oggi è il primo venerdì, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun Covid oggi Sardegna, 25 nuovi contagi: bollettino 2 luglio I dati della Regione Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun altro morto nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono stati 28. Da ieri sono stati fatti poco più di 3mila test. I ricoverati in ospedale restano 42, uno in meno da ieri, due in terapia ...

Covid Sardegna: 25 nuovi contagi e nessun decesso Sono 57.271 i casi di positività al Covid - 19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza Di: Redazione Sardegna Live Sono 57.271 i casi di positività al Covid - 19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 25 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti ...

Covid: nessun nuovo caso in Vda, positivi attuali scendono a 34 Agenzia ANSA “Impossibile? Eppure è successo! Ecco come il Covid ha portato via mia mamma e mio zio” La Provinciaonline vuole dar voce alla storia Salvatore, un ragazzo che ha perso in poche settimane suo zio e sua mamma a causa del covid ...

Nessun decesso in Emilia-Romagna dove 93 percento dei malati è in isolamento domiciliare La provincia di Ravenna registra due nuovi casi di coronavirus oggi, 1 luglio, entrambi con sintomi ma non ricoverati, su un totale di 963 tamponi eseguiti. Inoltre va segnalato che al 28 giugno c’era ...

