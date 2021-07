Colapesce e Dimartino sono i «Toy Boy» di Ornella Vanoni (Di venerdì 2 luglio 2021) Colapesce e Dimartino sono i Toy Boy* di Ornella Vanoni. E lei, nostra signora della musica italiana, avrebbe potuto cantare la canzone più inaspettata – perfino più di Mille di Orietta Berti con Fedez e Achille Lauro dell’estate 2021? Nessun’altra, appunto, perché la Vanoni, come la metti, ci insegna la vita e se lo fa insieme ai due cantautori di Musica Leggerissima, il risultato è qualcosa di straordinario, che entra a gamba tesa nella “battaglia” dei tormentoni estivi, in cui spiccano effettivamente le collaborazioni tra big (Gianni Morandi compreso), insieme ai “soliti noti” delle hit ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 luglio 2021)i Toy Boy* di. E lei, nostra signora della musica italiana, avrebbe potuto cantare la canzone più inaspettata – perfino più di Mille di Orietta Berti con Fedez e Achille Lauro dell’estate 2021? Nessun’altra, appunto, perché la, come la metti, ci insegna la vita e se lo fa insieme ai due cantautori di Musica Leggerissima, il risultato è qualcosa di straordinario, che entra a gamba tesa nella “battaglia” dei tormentoni estivi, in cui spiccano effettivamente le collaborazioni tra big (Gianni Morandi compreso), insieme ai “soliti noti” delle hit ...

