Chiara Gualzetti | il video degli ultimi istanti | l’abbraccio prima dell’omicidio

Il 16enne fermato per l'omicidio dell'amica e coetanea, uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna), non ha mostrato segni di pentimento: deve restare in carcere "..."Il ragazzo non ha mostrato segni di pentimento e ha inviato messaggi vocali ad un'amica raccontando ciò che aveva commesso" Resta in carcere il 16enne fermato per l'omicidio di, uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna). Nell'ordinanza di convalida del fermo il gip del tribunale per i minorenni di Bologna, Luigi Martello, ha definito il ...Dalle immagini di una telecamera di sorveglianza si vedono Chiara Gualzetti e il suo killer intenti a darsi un abbraccio, pochi istanti prima dell'omicidio."In queste ore su richiesta dei genitori di Chiara che hanno chiesto il nostro supporto, è stata attivata una raccolta fondi nata per aiutare la famiglia a sostenere le prime necessarie spese legali".