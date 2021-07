Chi è il candidato più… il sondaggio Lab2101 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il sondaggio condotto da Lab2101 per Affaritaliani.it tra il 23 e il 28 giugno scorsi con un campione di 816 napoletani in vista delle prossime elezioni comunali, restituisce anche l’immagine che i napoletani si stanno facendo dei 4 principali candidati sindaco: Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Alessandra Clemente e Antonio Bassolino. La più onesta appare Alessandra Clemente (l’8,3% degli interpellati hanno dato questa risposta), seguita, in questa speciale classifica, da Maresca (al 7,9%), Manfredi (7,5%) e da Bassolino (5,9%). E “chi pensa ai propri interessi”? Questa classifica vede in vetta Bassolino con il 7,2%. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ilcondotto daper Affaritaliani.it tra il 23 e il 28 giugno scorsi con un campione di 816 napoletani in vista delle prossime elezioni comunali, restituisce anche l’immagine che i napoletani si stanno facendo dei 4 principali candidati sindaco: Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Alessandra Clemente e Antonio Bassolino. La più onesta appare Alessandra Clemente (l’8,3% degli interpellati hanno dato questa risposta), seguita, in questa speciale classifica, da Maresca (al 7,9%), Manfredi (7,5%) e da Bassolino (5,9%). E “chi pensa ai propri interessi”? Questa classifica vede in vetta Bassolino con il 7,2%. ...

