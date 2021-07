"C'è scissione e scissione. Nel M5s è solo lotta di potere", dice il politologo Galli (Di venerdì 2 luglio 2021) Hai voglia a dire scissione, di fronte al pasticciaccio a Cinque Stelle. La parola evoca infatti drammi, discorsi, compagni che sbagliano, compagni che tornano, rincorse della storia, sottoscala fumosi di partiti estinti. A sinistra dal 1921 in poi (nascita per scissione del Partito comunista), e giù giù fino ai più modesti giorni nostri, con Matteo Renzi da un lato e Pierluigi Bersani dall’altro. A destra con il ricordo ancora vivo della svolta di Fiuggi. Stavolta però non ci sono ideologie l’un contro l’altra armate, e neanche mancata sopportazione delle idee e parole altrui. Ci sono due Giuseppe (Grillo e Conte) ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Hai voglia a dire, di fronte al pasticciaccio a Cinque Stelle. La parola evoca infatti drammi, discorsi, compagni che sbagliano, compagni che tornano, rincorse della storia, sottoscala fumosi di partiti estinti. A sinistra dal 1921 in poi (nascita perdel Partito comunista), e giù giù fino ai più modesti giorni nostri, con Matteo Renzi da un lato e Pierluigi Bersani dall’altro. A destra con il ricordo ancora vivo della svolta di Fiuggi. Stavolta però non ci sono ideologie l’un contro l’altra armate, e neanche mancata sopportazione delle idee e parole altrui. Ci sono due Giuseppe (Grillo e Conte) ...

Advertising

repubblica : M5S verso la scissione? I numeri delle due fazioni: quanti sono i parlamentari che stanno con Conte - La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin: 'Le leadership nascono da una visione. Io non ho capito qual è l'dea di Conte? Io… - Open_gol : Conte vicino al passo d’addio insieme a un centinaio di parlamentari. Mentre il voto per il comitato direttivo risc… - mariateresaro16 : RT @Domenico_p6: Ieri l'ho scritto per scherzo, ma secondo me questi ci stanno fregando. La scissione del M5S in un partito populista moder… - ieghermaister : I grillini a un passo dalla scissione, finalmente una decisa sterzata a sinistra. -