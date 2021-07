Caso Saman, lui ne è sicuro: “Avrebbero ucciso anche me” (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo il fidanzato di Saman, la sua famiglia avrebbe ucciso anche lui se solo fosse tornato a casa insieme alla sua amata. (Google Images)Il Caso di Saman continua a tenere banco in Italia. La ragazza non è stata ancora trovata. Purtroppo però da tempo gli inquirenti sono alla ricerca di un cadavere. La convinzione infatti è che questa giovane sia stata fatta fuori dai propri parenti, in particolare dallo zio. Troppi gli indizi che vanno in questa direzione per far pensare il contrario. Come sappiamo la famiglia di Saman era contro la sua unione con un ragazzo ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo il fidanzato di, la sua famiglia avrebbelui se solo fosse tornato a casa insieme alla sua amata. (Google Images)Ildicontinua a tenere banco in Italia. La ragazza non è stata ancora trovata. Purtroppo però da tempo gli inquirenti sono alla ricerca di un cadavere. La convinzione infatti è che questa giovane sia stata fatta fuori dai propri parenti, in particolare dallo zio. Troppi gli indizi che vanno in questa direzione per far pensare il contrario. Come sappiamo la famiglia diera contro la sua unione con un ragazzo ...

