Cashback, l'ultimo in classifica vola! Il punto sui 1.500€ (Di venerdì 2 luglio 2021) Stavolta la classifica del Cashback. Gli ultimi aggiornamenti hanno portato a una serie di novità per quanto riguarda il premio da 1.500 euro. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo. Nonostante la sospensione del Cashback voluta dal Governo Draghi, il ritorno è previsto nel 2022, non si placa la curiosità degli utenti per scoprire i 100.000 che L'articolo proviene da Consumatore.com.

AldTar : @Manuel31816032 @7m70 @ilnerello @Russ_Eman @matguidi solo sospeso (infatti il decreto finanzia quello dell'anno pr… - myrosycandy : RT @LouD__________: Ultimo commento sul #cashback. Non mi pare sia stato introdotto come misura per contrastare le diseguaglianze, il suo… - LouD__________ : Ultimo commento sul #cashback. Non mi pare sia stato introdotto come misura per contrastare le diseguaglianze, il… - penso_la : Ho usufruito bonus monopattino, ho comprato auto e scooter elettrici con 10mila e mille euro di contributi pubblici… - newsfinanza : Cashback di Stato sospeso (ma riparte nel 2022): oggi ultimo giorno per avere diritto al rimborso -