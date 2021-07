Calise | dopo i bar di Ischia Porto tocca a Casamicciola | riaperte tutte le pasticcerie dell’isola

Advertising

cclatwe : @Ariachetira L'Attila di Napoli (ora verso la Calabria) - ale_calise : RT @GenCar5: Mezza Italia difese i massacratori della Diaz e i torturatori di Bolzaneto, dopo il G8 di #Genova nel 2001. È un’Italia fascis… - LatinaBiz : Striscione Dopo un anno di stop che è stato dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19, il Torneo Internazionale “Cal… - GaetaNews24 : Il 32° Memorial Franco Calise è entrato nel vivo, dopo la giornata inaugurale. -

Ultime Notizie dalla rete : Calise dopo

Il Denaro

lo straordinario successo di pubblico conseguito nei tre ultimi anni, nel corso di tre visite ...santuario il nostro Achille illustrerà le opere di grandi artisti locali come Cesare, ...Il 32° Memorial Franco, nonostante l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 che ha decimato il numero delle società ... In campo maschile,una strenua lotta ha avuto la meglio il GAETA ...PALLAMANOÈ calato il sipario sul 32° Memorial Franco Calise, la kermesse internazionale di beach handball che ha monopolizzato per tre giorni il litorale gaetano di Serapo. Nonostante il ...Ha riaperto al pubblico lo storico Bar Calise di Ischia Porto. Attesa per i locali di Piazza Degli Eroi e Casamicciola Terme.