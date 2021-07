Boy Scout Usa, accordo record per denunce abusi sessuali (Di venerdì 2 luglio 2021) L'organizzazione Boy Scouts of America ha raggiunto un accordo da 850 milioni di dollari nella causa lanciata da oltre 60mila persone che hanno avanzato accuse di abusi sessuali nel passato. Si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) L'organizzazione Boys of America ha raggiunto unda 850 milioni di dollari nella causa lanciata da oltre 60mila persone che hanno avanzato accuse dinel passato. Si ...

