Bollette | rincarano luce e gas | aumenti del 9 | 9% e 15 | 3%

(Di venerdì 2 luglio 2021) Estate salata per le tasche degli italiani. All’indomani dei prezzi record raggiunti dalla benzina, arriva la stangata per ledie gas.

Dal 1° luglio lemoltissimo ma meno del previsto. Il decreto salvabollette di ieri ha permesso di contenere l aumento di luce e gas al 9,9% per la tariffa dell'elettricità e del 15,...Da oggi, 1° luglio, le, ma il decreto salvabollette di mercoledì 30 ha permesso di contenere l'aumento di luce e gas al 9,9% per la tariffa dell'elettricità e del 15,3% per quella ...Stangata sulle bollette dell’estate. I listini internazionali di carbone, petrolio e metano sono saliti a razzo, e anche per l’Italia questa impennata avrebbe portato a un aumento record di circa il 2 ...Il rincaro scatta dal 1° luglio. Il decreto tagliatariffe emanato nella serata del 30 giugno dal Governo ha contenuto l’aumento che sarebbe stato molto oltre il 20%. Le rilevazioni dei carburanti ...