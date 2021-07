(Di venerdì 2 luglio 2021) “La regina del pop-punk”, così veniva chiamataquando, nel primo decennio del 2000, era all’apice del successo. Poi, anche a causa della malattia di Lyme contro cui si è trovata a combattere, è sparita dalla scena per poi annunciare il ritorno, anche in Italia, per la primavera 2020 (poi rimandato a causa del Covid). In questi continui cambiamenti solo una cosa sembra non cambiare mai:stessa. Lo hanno notato i tantissimi fan sparsi per il mondo che sui social hanno scritto: “Ma è possibile che siarimasta?” oppure “Sembri la stessa della mia infanzia”. In particolare è un ...

FQMagazineit : Avril Lavigne, 20 anni dopo è sempre uguale: “È stata sostituita da una sosia” - becca_pbl : @thiwitter Como diria Avril Lavigne: complicated! - yejitale : a avril lavigne - bloodyvangel : piangendo con avril lavigne nelle cuffiette - jnalaureece : complicated // avril lavigne -

