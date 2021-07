Afghanistan: Talebani, bene ritiro Usa da Bagram, non prenderemo base (Di venerdì 2 luglio 2021) Kabul, 2 lug. (Adnkronos) - I Talebani hanno accolto come una propria ''vittoria'' il ritiro dei militari americani dalla base aerea di Bagram, da vent'anni epicentro della lotta internazionale contro il terrorismo in Afghanistan. Lo ha dichiarato il portavoce talebano Zabihullah Mujahid alla Nbc, spiegando che ''per il momento'' gli insorti non hanno intenzione di prendere il controllo della base. ''Il fatto che gli Stati Uniti abbiano finalmente deciso di abbandonare la base aerea di Bagram è il risultato dei nostri sacrifici. Abbiamo sentito che hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Kabul, 2 lug. (Adnkronos) - Ihanno accolto come una propria ''vittoria'' ildei militari americani dallaaerea di, da vent'anni epicentro della lotta internazionale contro il terrorismo in. Lo ha dichiarato il portavoce talebano Zabihullah Mujahid alla Nbc, spiegando che ''per il momento'' gli insorti non hanno intenzione di prendere il controllo della. ''Il fatto che gli Stati Uniti abbiano finalmente deciso di abbandonare laaerea diè il risultato dei nostri sacrifici. Abbiamo sentito che hanno ...

