Accademia Volley | un ultimo sforzo | la serie B2 è a portata di mano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ l’atto, quello decisivo. Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento è in programma gara 3 della play off diC trae Ancis Villaricca, la finalissima che mette in palio la promozione inB2. Si parte dall’1-1 maturato nelle prime due partite, col fattore campo finora protagonista e al termine di due partite belle e combattute che non sono bastate a decretare un vincitore. Serve ancora un’ultima gara per emettere il verdetto. finale. Le giallorosse, vittoriose all’esordio, vengono dallo stop di martedì scorso a Villaricca ...

E' l'ultimo atto, quello decisivo. Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento è in programma gara 3 della play off di Serie C tra Accademia Volley e Ancis Villaricca, la finalissima che mette in palio la promozione in Serie B2.