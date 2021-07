1 minuto in Borsa 2 luglio 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) (TeleBorsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+1,52%). Le più forti vendite si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -0,80%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +106 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,78%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso della Disoccupazione e della Variazione occupati. Lunedì sono in programma dall’Unione Europea la pubblicazione del PMI composito, e dalla Francia quella della Produzione industriale. Si attende un avvio positivo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Tele) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+1,52%). Le più forti vendite si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -0,80%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +106 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,78%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso della Disoccupazione e della Variazione occupati. Lunedì sono in programma dall’Unione Europea la pubblicazione del PMI composito, e dalla Francia quella della Produzione industriale. Si attende un avvio positivo ...

Advertising

ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 1 luglio 2021 - zazoomblog : 1 minuto in Borsa 30 giugno 2021 - #minuto #Borsa #giugno - lillydessi : Il semplice gesto da fare per 1 minuto per difendere efficacemente la nostra salute - Proiezioni di Borsa… - lillydessi : Il semplice gesto da fare per 1 minuto per difendere efficacemente la nostra salute - Proiezioni di Borsa… - lillydessi : Ecco come fare il pieno di vitamine e rinfrescarci con queste due ricette pronte in un minuto - Proiezioni di Borsa… -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 2 luglio 2021 Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.579 punti.

Reggio - Consegnate dall'Ordine dei Medici 20 borse di studio agli alunni del 'L. da Vinci' Tromba ha chiesto a tutta la sala di alzarsi in piedi per un minuto di silenzio in ricordo del dott. I ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio, divisi tra l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/...

1 minuto in Borsa 1 luglio 2021 Borsa Italiana Borsa, occhio su lavoro e consumi. Generali, blitz di Del Vecchio Pechino alza la muraglia cinese con gli Usa e frena i listini asiatici. La ripresa dei consumi e della fiducia sostiene l'Europa. Sale l'attesa per gli occupati Usa. E a Milano Del Vecchio sale ancora ...

Borsa Usa, S&P 500 inizia sem2 su nuovi massimi dopo dati sussidi migliori di attese (Reuters) - L' S&P 500 ha aperto il secondo semestre toccando un nuovo massimo storico, incoraggiato dai dati che hanno mostrato un numero di richieste di sussidi di disoccupazione inferiore alle atte ...

Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.579 punti.Tromba ha chiesto a tutta la sala di alzarsi in piedi per undi silenzio in ricordo del dott. I ragazzi che hanno ricevuto ladi studio, divisi tra l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/...Pechino alza la muraglia cinese con gli Usa e frena i listini asiatici. La ripresa dei consumi e della fiducia sostiene l'Europa. Sale l'attesa per gli occupati Usa. E a Milano Del Vecchio sale ancora ...(Reuters) - L' S&P 500 ha aperto il secondo semestre toccando un nuovo massimo storico, incoraggiato dai dati che hanno mostrato un numero di richieste di sussidi di disoccupazione inferiore alle atte ...