Traffico Roma del 01-07-2021 ore 13:30 (Di giovedì 1 luglio 2021) Luceverde Roma tornati a questo aggiornamento da Valerio penna Traffico regolare sulle principali strade Ma attenzione a degli incidenti in via dei Prati Fiscali altezza via di Val di Sangro al Ostiense delle Conce in via Tommaso Fortifiocca all’appio latino mentre sulla via del mare risolto l’incidente tra via Cocchieri a via dell’ epica la strada ora è aperta È percorribile in entrambe le direzioni con Traffico scorrevole migliora la situazione sul Raccordo Anulare pochi disagi per il Traffico al momento abbiamo rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e l’abbia nel trasporto pubblico riaperta la fermata metro ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Luceverdetornati a questo aggiornamento da Valerio pennaregolare sulle principali strade Ma attenzione a degli incidenti in via dei Prati Fiscali altezza via di Val di Sangro al Ostiense delle Conce in via Tommaso Fortifiocca all’appio latino mentre sulla via del mare risolto l’incidente tra via Cocchieri a via dell’ epica la strada ora è aperta È percorribile in entrambe le direzioni conscorrevole migliora la situazione sul Raccordo Anulare pochi disagi per ilal momento abbiamo rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e l’abbia nel trasporto pubblico riaperta la fermata metro ...

Advertising

muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Firenzuola e Aglio code a tratti per traffico… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Aglio code a tratti per traffico inten… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-07-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente risolto traffico scorrevole tra #Pomezia e #CastelRomano ? #Roma @WazeLazio… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 Direttissima, coda per traffico intenso tra #Badia e #Aglio in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI -