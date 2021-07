Temptation Island 2021, Claudia e Ste stanno per sposarsi: “Mi fa sentire una nullità” (Di giovedì 1 luglio 2021) A Temptation Island la confessione di Claudia, fidanzata di Ste: i due si sposeranno a breve, ma lo sfogo di lei è un fulmine a ciel sereno. , lo sfogo (Witty Tv)Temptation Island è iniziato da pochissimo e già sono arrivate le prime clamorose confessioni con tanto di lacrime e sfoghi a sorpresa. Quella di stasera è la prima puntata e il pubblico sta conoscendo in queste ore le coppie protagoniste. Leggi anche—–>>>Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Lucrezia: anni, lavoro e cosa ama fare nel tempo libero Dopo Valentina e Tommaso, è la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Ala confessione di, fidanzata di Ste: i due si sposeranno a breve, ma lo sfogo di lei è un fulmine a ciel sereno. , lo sfogo (Witty Tv)è iniziato da pochissimo e già sono arrivate le prime clamorose confessioni con tanto di lacrime e sfoghi a sorpresa. Quella di stasera è la prima puntata e il pubblico sta conoscendo in queste ore le coppie protagoniste. Leggi anche—–>>>, chi è la tentatrice Lucrezia: anni, lavoro e cosa ama fare nel tempo libero Dopo Valentina e Tommaso, è la ...

