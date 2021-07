Spezia, niente avventure. Perché Maran è il favorito da ieri pomeriggio (Di giovedì 1 luglio 2021) Rolando Maran è da ieri pomeriggio il grande favorito per la panchina della Spezia. Tutto questo dopo aver assistito per quattro-giorni-quattro (quelli di Hakimi al PSG e non al Chelsea) all’improbabile nomina di Francesco Farioli, definito la grande sorpresa. Nulla contro il giovanissimo allenatore che ha qualità e potrà dimostrarle, semplicemente non c’erano e non ci sono le condizioni per un’avventura del genere dopo l’addio a Italiano. Non soltanto il rischio di puntare su un ragazzo inesperto, ma anche le problematiche regolamentari e di patentino. Riepilogando: già diversi giorni fa vi avevamo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Rolandoè dail grandeper la panchina della. Tutto questo dopo aver assistito per quattro-giorni-quattro (quelli di Hakimi al PSG e non al Chelsea) all’improbabile nomina di Francesco Farioli, definito la grande sorpresa. Nulla contro il giovanissimo allenatore che ha qualità e potrà dimostrarle, semplicemente non c’erano e non ci sono le condizioni per un’avventura del genere dopo l’addio a Italiano. Non soltanto il rischio di puntare su un ragazzo inesperto, ma anche le problematiche regolamentari e di patentino. Riepilogando: già diversi giorni fa vi avevamo ...

