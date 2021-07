PSG, dalla Francia: Mbappé rimane, ma non rinnova. E’ in scadenza il 30 giugno 2022 (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo L’Equipe Kylian Mbappé vestirà la maglia del Paris Saint-Germain anche per la prossima stagione. Con ogni probabilità, tuttavia, sarà l’ultima all’ombra della Tour Eiffel: il contratto del classe ’98 scade infatti il 30 giugno 2022 e con ogni probabilità il PSG lo perderà a zero. E’ questo quanto il francese avrebbe già fatto sapere alla dirigenza parigina, una volta deciso – almeno per il momento – di non accettare la proposta di prolungamento presentata dal club. Il presidente Nasser Al Khelaifi nel frattempo non demorde e le proverà tutte per farlo rinnovare. Il Real Madrid avrebbe già sondato il terreno, ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo L’Equipe Kylianvestirà la maglia del Paris Saint-Germain anche per la prossima stagione. Con ogni probabilità, tuttavia, sarà l’ultima all’ombra della Tour Eiffel: il contratto del classe ’98 scade infatti il 30e con ogni probabilità il PSG lo perderà a zero. E’ questo quanto il francese avrebbe già fatto sapere alla dirigenza parigina, una volta deciso – almeno per il momento – di non accettare la proposta di prolungamento presentata dal club. Il presidente Nasser Al Khelaifi nel frattempo non demorde e le proverà tutte per farlore. Il Real Madrid avrebbe già sondato il terreno, ...

Ultime Notizie dalla rete : PSG dalla Donnarumma e Messi ufficialmente svincolati: Gigio non rimuove foto Milan dai social ... ha infatti già sostenuto le visite mediche col PSG (dopo Italia - Galles) e sarà un giocatore dei ... Messi si è invece slegato dalla maglia blaugrana dopo ben 5.844 giorni. Il giocatore tace e in casa ...

Pinto accelera per Xhaka ...di mercato ed evitare che su Xhaka piombi con prepotenza un top club europeo (attenzione al Psg). ... che per il momento ha rifiutato le soluzioni proposte dalla società: al guineano si erano ...

Dalla Francia: Hakimi al Paris Saint-Germain, domani le visite mediche Tutto Juve Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia: Ronaldo e Pogba insieme Calciomercato Juventus, dalla Francia: PSG folle, Pogba con Ronaldo e Mbappe. Anche nel resto d’Europa la linea è anche quella di cui vi parliamo da tempo, ovvero che le strade sono pronte a separarsi ...

L'Équipe: "Psg, Mbappé ha deciso: non rinnoverà. Vuole solo il Real" L'attaccante francese vorrebbe però rispettare il contratto con il club di Al-Khelaïfi in scadenza il 30 giugno 2022. Poi sarà addio ...

