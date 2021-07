Perché l’Agenzia sul cyber deve essere operativa al più presto (Di giovedì 1 luglio 2021) Franco Gabrielli sprona governo e Parlamento ad accelerare sul fronte dell’applicazione del decreto che istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) pubblicato su iniziativa dell’autorità delegata e del premier Mario Draghi a giugno. Gabrielli, promotore dell’istituzione di un corpo operativo interno al perimetro di sicurezza nazionale ma esterno al Dis e alle strutture dei servizi segreti, in audizione alla Camera InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 luglio 2021) Franco Gabrielli sprona governo e Parlamento ad accelerare sul fronte dell’applicazione del decreto che istituisceper lasicurezza nazionale (Acn) pubblicato su iniziativa dell’autorità delegata e del premier Mario Draghi a giugno. Gabrielli, promotore dell’istituzione di un corpo operativo interno al perimetro di sicurezza nazionale ma esterno al Dis e alle strutture dei servizi segreti, in audizione alla Camera InsideOver.

