Per ora l'ondata dei licenziamenti non è partita (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella discussione sui licenziamenti che ha coinvolto un po’ tutti, dalla politica alle parti sociali, la data del primo luglio è stata elevata a spartiacque definitivo tra il lavoro durante la pandemia, congelato dal blocco, e quello post-emergenza, dove ai titolari delle grandi imprese è ridata la facoltà di licenziare. I sindacati hanno ipotizzato una sorta di click day, gli imprenditori hanno smentito questo scenario parlando di assunzioni. Ora il primo giorno dei licenziamenti liberi dopo un anno e quattro mesi è arrivato. E non è stato un liberi tutti. Qualcuno, come la Abb, ha deciso di chiudere a Marostica, in provincia di Vicenza, e ha mandato a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Nella discussione suiche ha coinvolto un po’ tutti, dalla politica alle parti sociali, la data del primo luglio è stata elevata a spartiacque definitivo tra il lavoro durante la pandemia, congelato dal blocco, e quello post-emergenza, dove ai titolari delle grandi imprese è ridata la facoltà di licenziare. I sindacati hanno ipotizzato una sorta di click day, gli imprenditori hanno smentito questo scenario parlando di assunzioni. Ora il primo giorno deiliberi dopo un anno e quattro mesi è arrivato. E non è stato un liberi tutti. Qualcuno, come la Abb, ha deciso di chiudere a Marostica, in provincia di Vicenza, e ha mandato a ...

Advertising

AlbertoBagnai : Difesa la mini flat tax, difesa la privacy del contribuente, invertito l’onere della prova, semplificato il fisco p… - Linkiesta : Il gran disastro diplomatico di Di Maio negli Emirati (cui ora Draghi dovrà rimediare) Ora i soldati italiani dovr… - ilriformista : Possibile che Conte davvero non si sia accorto di essere stato in quasi tre anni, esattamente un prestanome? Credev… - grazia_bxl : RT @CharlyMatt: Per tutta questa storia di Malika sono incazzata nera perché ora le persone non si fideranno più a donare per cause serie e… - curtno67 : RT @fratotolo2: Per un bel po’ la storia #MalikaChalhy, cacciata di casa “perché lesbica” è stato il rompighiaccio del #DdlZan. La ragazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ora Pier Silvio Berlusconi: "Vi racconto le novità dei Palinsesti Mediaset 2021/2022" Sono questi alcuni dei talent su cui scommette Mediaset per rilanciare la Fiction. "Abbiamo fatto fatica, perch la fiction di Canale5 vecchio stile non funzionava più: ora dobbiamo essere moderni ma ...

Trezeguet, saluto social alla Juve: 'Grazie per il supporto' Ora è venuto il momento di salutarsi e per me di aprire una nuova pagina della mia carriera. Con il patentino di direttore sportivo e di allenatore, o in qualunque altro ruolo, il calcio e' la strada ...

Britney Spears contro il padre: la cantante «incapace di gestire le sue risorse economiche». Rimane a lui la... Corriere della Sera Editoria: Mollicone (Fdi), 'governo garantisca settore nel Pnrr' Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Grazie a un ordine del giorno Fratelli d'Italia ora il Governo ha il chiaro indirizzo di includere misure a sostegno della digitalizzazione dell'editoria nel Piano Nazional ...

Per ora l'ondata dei licenziamenti non è partita Nella discussione sui licenziamenti che ha coinvolto un po’ tutti, dalla politica alle parti sociali, la data del primo luglio è stata elevata a spartiacque definitivo tra il lavoro ...

Sono questi alcuni dei talent su cui scommette Mediasetrilanciare la Fiction. "Abbiamo fatto fatica, perch la fiction di Canale5 vecchio stile non funzionava più:dobbiamo essere moderni ma ...è venuto il momento di salutarsi eme di aprire una nuova pagina della mia carriera. Con il patentino di direttore sportivo e di allenatore, o in qualunque altro ruolo, il calcio e' la strada ...Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Grazie a un ordine del giorno Fratelli d'Italia ora il Governo ha il chiaro indirizzo di includere misure a sostegno della digitalizzazione dell'editoria nel Piano Nazional ...Nella discussione sui licenziamenti che ha coinvolto un po’ tutti, dalla politica alle parti sociali, la data del primo luglio è stata elevata a spartiacque definitivo tra il lavoro ...