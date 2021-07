Palù rassicura sulla variante Delta: “Basta allarmismi, ecco perché non dovete avere paura” (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug — La variante Delta potrebbe diventare dominante anche nel nostro Paese, ma «non bisogna spaventarsi sebbene sia più contagiosa»: a lanciare un messaggio rassicurante è Giorgio Palù, virologo componente del Comitato tecnico scientifico e presidente del cda dell’Aifa. Intervistato dal Corriere, spiega i motivi per cui non dovremmo preoccuparci: «Il processo evolutivo di un virus pandemico consiste nell’adattarsi sempre di più alla specie ospite e non nel diventare più virulento, pena la sua stessa estinzione. Capiremo presto se abbiamo a che fare con un ceppo che dà luogo a manifestazioni meno gravi avendo come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug — Lapotrebbe diventare dominante anche nel nostro Paese, ma «non bisogna spaventarsi sebbene sia più contagiosa»: a lanciare un messaggionte è Giorgio, virologo componente del Comitato tecnico scientifico e presidente del cda dell’Aifa. Intervistato dal Corriere, spiega i motivi per cui non dovremmo preoccuparci: «Il processo evolutivo di un virus pandemico consiste nell’adattarsi sempre di più alla specie ospite e non nel diventare più virulento, pena la sua stessa estinzione. Capiremo presto se abbiamo a che fare con un ceppo che dà luogo a manifestazioni meno gravi avendo come ...

Ultime Notizie dalla rete : Palù rassicura Palù: "A metà luglio via mascherine all'aperto"/ "Variante Delta? Serve attenzione" ... "VACCINI EFFICACI CONTRO LE VARIANTI" Altro argomento affrontato in maniera corposa da Palù, sono ... A riguarda il numero uno dell'agenzia italiana del farmaco rassicura: "Gli studi sono stati condotti ...

Astrazeneca, tre mesi di dietrofront ... afferma ancora Palù di fronte alla sospensione del vaccino in Italia. L'ente europeo dà ancora una ... l'AIFA a fine mese rassicura i cittadini per la seconda dose del vaccino ritenendolo sicuro (23 ...

