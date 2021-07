M5S: grazie a Raggi superamento campo nomadi, percorso prosegue (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Con lo sgombero dell’insediamento di Monachina prosegue il percorso virtuoso avviato dall’amministrazione Raggi con l’obiettivo concreto di superare il sistema dei campi rom. La chiusura della Monachina segue quella di Shiavonetti, Camping River, Foro Italico e Area F del campo rom di Castel Romano.” “Un netto cambio di passo rispetto al passato, quando sotto le amministrazioni di destra e di sinistra il sistema degli insediamenti veniva alimentato e foRaggiato, spesso alimentando un sistema criminale che ha favorito la ghettizzazione e drenato risorse pubbliche in favore di pochi.” “Con ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Con lo sgombero dell’insediamento di Monachinailvirtuoso avviato dall’amministrazionecon l’obiettivo concreto di superare il sistema dei campi rom. La chiusura della Monachina segue quella di Shiavonetti, Camping River, Foro Italico e Area F delrom di Castel Romano.” “Un netto cambio di passo rispetto al passato, quando sotto le amministrazioni di destra e di sinistra il sistema degli insediamenti veniva alimentato e foato, spesso alimentando un sistema criminale che ha favorito la ghettizzazione e drenato risorse pubbliche in favore di pochi.” “Con ...

