LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 1-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: si parte sul Campo 3! (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Pizzica la riga la prima di servizio esterna di Berrettini: secondo ace. 1-1. Tiene un buon game l’olandese, anche se Berrettini ha dimostrato già di poter essere incisivo in risposta. 40-30 Ottima uscita in contropiede di dritto di Van de Zandschulp. 30-30 CHE ROVESCIO DI Berrettini! Davvero tagliente ed incisivo. 30-15 Non chiude l’attacco di dritto Van de Zandschulp e Berrettini realizza un grande passante di dritto. 30-0 Seconda di servizio arrembante di Van de Zandschulp al corpo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Pizzica la riga la prima di servizio esterna di: secondo ace. 1-1. Tiene un buon game l’olandese, anche seha dimostrato già di poter essere incisivo in risposta. 40-30 Ottima uscita in contropiede di dritto di Van de. 30-30 CHE ROVESCIO DI! Davvero tagliente ed incisivo. 30-15 Non chiude l’attacco di dritto Van derealizza un grande passante di dritto. 30-0 Seconda di servizio arrembante di Van deal corpo di ...

