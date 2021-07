L'inseguimento della Guardia costiera libica a un barchino di migranti (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 21 aprile di quattro anni fa, l’allora ministro dell’Interno Marco Minniti era a Gaeta per la cerimonia di chiusura di un corso di addestramento degli ufficiali della Guardia costiera libica e la consegna delle prime due motovedette italiane. Il memorandum italo-libico era appena stato siglato e l’occasione era perfetta per suggellare la cooperazione fra Roma e Tripoli. “La Marina libica sarà tra le strutture più importanti dell'Africa settentrionale – vaticinò Minniti parlando con i giornalisti al termine della cerimonia -. Lì si dovranno incrementare le azioni congiunte e coordinate ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 21 aprile di quattro anni fa, l’allora ministro dell’Interno Marco Minniti era a Gaeta per la cerimonia di chiusura di un corso di addestramento degli ufficialie la consegna delle prime due motovedette italiane. Il memorandum italo-libico era appena stato siglato e l’occasione era perfetta per suggellare la cooperazione fra Roma e Tripoli. “La Marinasarà tra le strutture più importanti dell'Africa settentrionale – vaticinò Minniti parlando con i giornalisti al terminecerimonia -. Lì si dovranno incrementare le azioni congiunte e coordinate ...

