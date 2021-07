L’app VeTrust di VeChain adottata dal governo cinese locale

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 1 luglio 2021) La piattaforma blockchain viene utilizzata dai funzionari per verificare la salute e la sicurezza in 95 comunità residenziali, la blockchain a misura di azienda, ha precedentemente collaborato con DNV GL per creare, un’applicazione basata su blockchain per l’autovalutazione del rischio. Ora, l’adozione da parte delsignifica che la piattaforma viene utilizzata in più di 200 spazi pubblici, secondo un comunicato stampa di ieri.utilizza il modulo di visualizzazione dei dati della piattaforma Blockchain as a Service (BaaS) di ...