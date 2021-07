L'allarme sui medici di base: scoppia la rivolta contro Speranza (Di giovedì 1 luglio 2021) Entro il 2028 in Italia mancheranno oltre 14mila medici di base. La Lega insorge: "Speranza si svegli" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) Entro il 2028 in Italia mancheranno oltre 14miladi. La Lega insorge: "si svegli"

Ultime Notizie dalla rete : allarme sui Green Pass e QR Code: perché è meglio non condividerli sui social Gli esperti di cybersicurezza hanno lanciato l'allarme per una nuova truffa WhatsApp e non solo. Il QR Code , contenuto nel Green Pass , che ... Non bisogna esibire sui social network e, in generale, nei ...

Green pass, si parte: la guida completa ...tra le mappe settimanali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sui ... Green pass: occhio alla truffa su Whatsapp La polizia postale ha lanciato un allarme per la diffusione ...

L'allarme sui medici di base: scoppia la rivolta contro Speranza il Giornale CODACONS (CR):WHATSAPP, ATTENZIONE AL FALSO MESSAGGIO TRUFFA PER GREEN PASS. CODACONS CREMONA: WHATSAPP, ATTENZIONE AL FALSO MESSAGGIO TRUFFA PER SCARICARE IL GREEN PASS. FORTUNATAMENTE CON DELLE PICCOLE ACCORTEZZE E’ POSSIBILE INDIVIDUARE IL MESSAGGIO FAKE, MA IN FUTURO POTR ...

Intossicati in hotel a Rivazzurra: paura per tre persone Incidente causato dalle polveri degli estintori utilizzati poco prima da una struttura vicina per domare un incendio, sul posto i vigili del fuoco ...

