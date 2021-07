Investita da un’auto nella zona alta della città: donna finisce al San Pio in codice rosso (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Investita una donna nel tardo pomeriggio, all’incrocio tra viale degli Atlantici e via delle Puglie. Un uomo, classe ’64, a bordo di una Tuareg ha investito la sfortunata mentre percorreva l’arteria stradale. La stessa è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’Ospedale San Pio in codice rosso. La donna era comunque cosciente. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, c’era anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per veicolare il traffico che si è congestionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –unanel tardo pomeriggio, all’incrocio tra viale degli Atlantici e via delle Puglie. Un uomo, classe ’64, a bordo di una Tuareg ha investito la sfortunata mentre percorreva l’arteria stradale. La stessa è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’Ospedale San Pio in. Laera comunque cosciente. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, c’era anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per veicolare il traffico che si è congestionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

