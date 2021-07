Inter, pagati tre mesi di stipendi: scadenze rispettate (Di giovedì 1 luglio 2021) Il cerchio attorno alla vicenda stipendi per l’Inter è in procinto di chiudersi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha rispettato i paletti della FIGC versando ai giocatori le quote di marzo, aprile e maggio. In totale, la società ha versato all’incirca 45 milioni di euro, grazie anche al finanziamento di Oaktree. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) Il cerchio attorno alla vicendaper l’è in procinto di chiudersi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha rispettato i paletti della FIGC versando ai giocatori le quote di marzo, aprile e maggio. In totale, la società ha versato all’incirca 45 milioni di euro, grazie anche al finanziamento di Oaktree. L'articolo

