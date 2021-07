Inter, Marotta: «Gap ridotto con la Juventus? Noi lottiamo per lo Scudetto» (Di giovedì 1 luglio 2021) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sportitalia: le sue dichiarazioni Giuseppe Marotta ha parlato a Sportitalia a margine della consegna del premio “Leone d’Oro” a Venezia. PREMIO – «Molto orgoglioso di questo premio, a Venezia ho trascorso degli anni bellissimi. Sono molto felice» JUVE – «Il campo esprimerà una valutazione importante. Gap ridotto tra Juve e Inter? Questo non lo so, so che l’Inter negli ultimi anni grazie a Conte è cresciuta ed è tornata dove mancava da qualche anno. Dobbiamo continuare in questa lotta e dare felicità ai tifosi che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a Sportitalia: le sue dichiarazioni Giuseppeha parlato a Sportitalia a margine della consegna del premio “Leone d’Oro” a Venezia. PREMIO – «Molto orgoglioso di questo premio, a Venezia ho trascorso degli anni bellissimi. Sono molto felice» JUVE – «Il campo esprimerà una valutazione importante. Gaptra Juve e? Questo non lo so, so che l’negli ultimi anni grazie a Conte è cresciuta ed è tornata dove mancava da qualche anno. Dobbiamo continuare in questa lotta e dare felicità ai tifosi che ...

