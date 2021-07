In arrivo i primi tre Final Fantasy in versione pixel rimasterizzata (Di giovedì 1 luglio 2021) Appuntamento al 28 luglio su pc e il giorno seguente su smartphone Android e iPhone (Foto: Square Enix)I primi tre storici capitoli della saga Final Fantasy debutteranno a fine mese nella versione pixel rimasterizzata ossia con una grafica cubettosa bidimensionale che però gode di un miglioramento sia del gameplay sia della colonna sonora. Insomma, un restyling retrò solo nell’apparenza, ma che in realtà apre a un’esperienza molto interessante per gli appassionati dei titoli di Square Enix. L’appuntamento è fissato per il prossimo 28 luglio con la versione per pc che è ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Appuntamento al 28 luglio su pc e il giorno seguente su smartphone Android e iPhone (Foto: Square Enix)Itre storici capitoli della sagadebutteranno a fine mese nellaossia con una grafica cubettosa bidimensionale che però gode di un miglioramento sia del gameplay sia della colonna sonora. Insomma, un restyling retrò solo nell’apparenza, ma che in realtà apre a un’esperienza molto interessante per gli appassionati dei titoli di Square Enix. L’appuntamento è fissato per il prossimo 28 luglio con laper pc che è ...

Advertising

ProgettoTeatris : @ylefsch è stata inventata alla fine degli anni 50 in California e da noi arrivò fra la fine dei 60 e i primi anni 70???? - Granma_it : Uno dei membri della squadra africana è risultato positivo al test realizzato al suo arrivo nel paese asiatico, il… - PresideKedavra : @BenedettaWeapon @AngusMacE Ma come fateeeee ?? io ogni volta che credo di avere fatto per prima arrivo oltre i primi dieci ?? - KONGnews_it : In arrivo a luglio i primi 25 miliardi del PNRR. - TheVolatility : @Adnkronos con l'arrivo dei primi freddi arriverà anche il raffreddore come ogni anno -