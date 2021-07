Il partito di Conte e il M5s a rischio scissione

Advertising

ignaziocorrao : Dopo aver distrutto tutto, esercitato abusivamente per un anno e mezzo il ruolo di capo della prima forza politica… - ignaziocorrao : Quanti, tra le cheerleaders di Conte nelle istituzioni, hanno difeso il loro venerato idolo dalle invettive di Gril… - fanpage : Ultim'ora La replica di Giuseppe Conte a Beppe Grillo non si è fatta attendere. - GuadagnoRaffae2 : RT @janavel7: Sondaggio lampo. #Conte resta e guida il M5s? Conte se ne va?. Conte fa un suo partito? - lucabrav1 : @the_highsparrow @EPaglierini Ma a queste condizioni il'M5S di Conte'è già un partito personale,solo che invece che… -

Ultime Notizie dalla rete : partito Conte

Tra Camera e Senato è partita la "conta" per capire chi è disposto a restare con Grillo e chi, invece, sarebbe pronto a fare le valigie per seguirenella nuova avventura. Sembra esserci una ...- Grillo: il duello sul futuro del M5S La risposta di Grillo asul blog: "Non ha visione politica né capacità manageriali" La rottura con: "No alunipersonale" Ora è più ...Tra Camera e Senato è partita la "conta" per capire chi è disposto a restare con Grillo e chi, invece, sarebbe pronto a fare le valigie per seguire Conte nella nuova avventura. Sembra esserci una ...Sono passati pochi minuti dall’ultimo “vaffa” di Grillo è andato on line, che il link ha iniziato a rimbalzare nelle chat dei Cinque Stelle.