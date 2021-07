Gazzetta: rinnovo Insigne, per De Laurentiis non ci saranno eccezioni (Di giovedì 1 luglio 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne è uno dei temi più caldi del mercato del Napoli, sul quale Aurelio De Laurentiis si è espresso con poche parole ma molto chiare nell’incontro con i giornalisti avuto ieri. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport quindi ha approfondito la situazione. In pratica, De Laurentiis ha lasciato intendere che non ci saranno eccezioni, che la sua priorità sarà mettere a posto i conti per non far fallire il Napoli. È ipotizzabile, quindi, che non si sottoscriveranno più ingaggi da top club e top player, che la proprietà detterà le condizioni. Un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildi Lorenzoè uno dei temi più caldi del mercato del Napoli, sul quale Aurelio Desi è espresso con poche parole ma molto chiare nell’incontro con i giornalisti avuto ieri. L’edizione online de Ladello Sport quindi ha approfondito la situazione. In pratica, Deha lasciato intendere che non ci, che la sua priorità sarà mettere a posto i conti per non far fallire il Napoli. È ipotizzabile, quindi, che non si sottoscriveranno più ingaggi da top club e top player, che la proprietà detterà le condizioni. Un ...

