“Finisce qui”. E dopo Alessia Marcuzzi, anche un’altra conduttrice dice addio a Mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) dopo il sofferto ma necessario addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, anche un’altra conduttrice televisiva ha salutato la rete del biscione. Non si tratta di una figura dello stesso calibro, in quanto molto più giovane e con una carriera ancora tutta da scrivere, ma che aveva già conquistato una grande fetta di affezionati telespettatori, parliamo di Giorgia Rossi. Erano ben otto anni che Giorgia Rossi lavorava a Mediaset. La ricordiamo in famose trasmissioni quali per esempio Tiki Taka, Premium Champions, Balalaika, Pressing e La ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 1 luglio 2021)il sofferto ma necessarioditelevisiva ha salutato la rete del biscione. Non si tratta di una figura dello stesso calibro, in quanto molto più giovane e con una carriera ancora tutta da scrivere, ma che aveva già conquistato una grande fetta di affezionati telespettatori, parliamo di Giorgia Rossi. Erano ben otto anni che Giorgia Rossi lavorava a. La ricordiamo in famose trasmissioni quali per esempio Tiki Taka, Premium Champions, Balalaika, Pressing e La ...

Europei, Austria: Lazaro si ferma, il suo torneo finisce qui

