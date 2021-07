Elisa Di Francisca non si nasconde più: “Mi ha fatto violenza” (Di giovedì 1 luglio 2021) Elisa Di Francisca, l’ex schermitrice, non si nasconde più e si racconta durante un’intervista: “Mi ha fatto violenza”. Elisa Di Francisca, ex schermitrice e campionessa olimpica (via social)Elisa Di Francisca, l’ex schermitrice campionessa olimpica ha pubblicato da poco il suo libro ‘Giù la maschera’. Una biografia in cui racconta se stessa e affronta ogni tema che ha segnato la sua vita privata. A partire dal rapporto conflittuale con il padre alla storia d’amore con una donna compagna di squadra a cui è stata legata in passato. ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 1 luglio 2021)Di, l’ex schermitrice, non sipiù e si racconta durante un’intervista: “Mi ha”.Di, ex schermitrice e campionessa olimpica (via social)Di, l’ex schermitrice campionessa olimpica ha pubblicato da poco il suo libro ‘Giù la maschera’. Una biografia in cui racconta se stessa e affronta ogni tema che ha segnato la sua vita privata. A partire dal rapporto conflittuale con il padre alla storia d’amore con una donna compagna di squadra a cui è stata legata in passato. ...

