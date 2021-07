Discoteche aperte o no? Gli esperti si dividono (Di giovedì 1 luglio 2021) Sulla riapertura delle Discoteche in Italia la scienza si divide. Nonostante il via libera del Cts, non c’è ancora una data certa per il settore. “Dobbiamo metterci d’accordo, se diciamo che il vaccino serve e il green pass funziona, allora dobbiamo utilizzarli anche per far funzionare le attività. Io spero che su questo ci sia una responsabilità da parte di tutti per continuare ad avere una linea di coerenza”, dice il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a ‘SkyTg24’ sottolineando che con “il green pass e le regole si può andare nella direzione” di riaprire le Discoteche. La decisione però ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Sulla riapertura dellein Italia la scienza si divide. Nonostante il via libera del Cts, non c’è ancora una data certa per il settore. “Dobbiamo metterci d’accordo, se diciamo che il vaccino serve e il green pass funziona, allora dobbiamo utilizzarli anche per far funzionare le attività. Io spero che su questo ci sia una responsabilità da parte di tutti per continuare ad avere una linea di coerenza”, dice il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a ‘SkyTg24’ sottolineando che con “il green pass e le regole si può andare nella direzione” di riaprire le. La decisione però ...

