De Laurentiis: “Non rifarei certi acquisti”, ecco a chi si riferiva (Di giovedì 1 luglio 2021) La crisi del Napoli passa anche da acquisti sbagliati. Il club azzurro negli ultimi anni ha toppato qualche colpo di troppo. Lo ha ammesso lo stesso Aurelio De Laurentiis che forse ha voluto lanciare anche qualche frecciatina a Cristiano Giuntoli, praticamente mai nominato nell’arco di tutta la conferenza stampa. Ma a chi si riferiva il patron del Napoli quando ha detto: “Non rifarei certi acquisti?”. Si può pensare a qualche acquisto molto costoso come Lozano e Osimhen, ma in realtà l’indiziato numero uno è un altro: ovvero Stanislav Lobotka. Il calciatore con Gattuso è stato praticamente ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 luglio 2021) La crisi del Napoli passa anche dasbagliati. Il club azzurro negli ultimi anni ha toppato qualche colpo di troppo. Lo ha ammesso lo stesso Aurelio Deche forse ha voluto lanciare anche qualche frecciatina a Cristiano Giuntoli, praticamente mai nominato nell’arco di tutta la conferenza stampa. Ma a chi siil patron del Napoli quando ha detto: “Non?”. Si può pensare a qualche acquisto molto costoso come Lozano e Osimhen, ma in realtà l’indiziato numero uno è un altro: ovvero Stanislav Lobotka. Il calciatore con Gattuso è stato praticamente ...

Advertising

makkox : su dazn sto guardando 2 e passa ore di conferenza stampa di de laurentiis in un albergo che pare l'ultimo imperator… - claudioruss : De Laurentiis: 'Basta vendere un giocatore? Forse non basterà, ma soprattutto dovrai vendere quelli che hanno aumen… - claudioruss : De Laurentiis: 'In un mercato dove tutti hanno perso soldi c'è chi fattura molto più di me e da due anni non mi pag… - SiamoPartenopei : 'Non rifarei alcuni acquisti', ecco a quale giocatore si riferiva De Laurentiis - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli, il pareggio con il Verona non convince De Laurentiis -