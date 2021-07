Covid | Oms | «Casi in aumento +10% dopo due mesi di calo Si teme nuova ondata in Europa»

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare d… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms Europa: casi in aumento del 10%, rischio di una nuova ondata #oms - UOLNoticias : OMS cita Eurocopa e alerta para risco de 3ª onda de covid-19 na Europa - infoitsalute : Covid, Oms Europa: casi in aumento, c'è il rischio di una nuova ondata - barinewstv : L’OMS lancia il monito: ci sarà un’altra ondata di Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

L'Europa mette in guardia sul rialzo dei casi dinel Continente dopo due mesi di calo: c'è il rischio di una nuova ondata 'a meno che non rimaniamo disciplinati. Il numero di positivi è ...E proprio in merito alla diffusione della mutazione scoperta in India, l'lancia l'allarme sul ...merito alla richiesta delle Regioni di poter avere un numero maggiori di dosi vaccinali anti. ...Pur non conoscendo al momento l'esatta prevalenza della variante Delta in Italia, secondo la fondazione Gimbe, la sua maggiore contagiosità e la documentata limitata efficacia di una singola dose di v ...Ginevra, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Nuova ondata di coronavirus in Europa, dove dopo dieci settimane di casi in calo tornano ad aumentare i contagi. L'allarme arriva dal direttore dell'Organizzazione ...