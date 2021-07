Covid Basilicata | oggi 16 contagi | bollettino 1 luglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 16 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 1. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 539 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 7. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 15 (-2), nessuno in terapia intensiva, mentre gli attuali positivi sono in tutto 679 (+3).   Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.456 dosi. Finora sono 295.598 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,4 per cento) e 158.649 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (28,7 per ...

I dati e le news della regione sulla pandemia di coronavirus. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore Sono 16 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 1 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 539 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 7. Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 539 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 16 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.