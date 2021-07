Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” (Di giovedì 1 luglio 2021) Aveva predicato calma, fatto appelli all’unità, preferito non schierarsi né con il fondatore né col premier. E non aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche. Ora arriva la prima mossa ufficiale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il titolare della Farnesina, stando all’Adnkronos, in mattinata ha raggiunto l’abitazione di Giuseppe Conte, a Roma. Un incontro che avviene nelle ore in cui i pontieri del M5S tentano l’ultima, difficile mediazione tra l’ex premier e il garante del Movimento. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Aveva predicato calma, fatto appelli all’unità, preferito non schierarsi né con il fondatore né col premier. E non aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche. Ora arriva la prima mossa ufficiale del ministro degli EsteriDidopo lo scontro tra Beppe Grillo e. Il titolare della Farnesina, stando all’, in mattinata ha raggiunto l’abitazione di, a Roma. Unche avviene nelle ore in cui i pontieri del M5S tentano l’ultima, difficile mediazione tra l’ex premier e il garante del Movimento. L'articolo ...

