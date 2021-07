Calciomercato Inter, obiettivo da Guardiola | Scambio alla pari (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Inter a caccia di un rinforzo sulle fasce e punta un giocatore del City: proposto uno Scambio, ma Guardiola non è convinto e chiede un top player L’Inter è tra… L'articolo Calciomercato Inter, obiettivo da Guardiola Scambio alla pari è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 1 luglio 2021) L’a caccia di un rinforzo sulle fasce e punta un giocatore del City: proposto uno, manon è convinto e chiede un top player L’è tra… L'articolodaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato, #Fiorentina #Scatenata: #Sogno in casa #Inter. Idea #Anche #Dalla Juve - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Inter, #Soldi e il #Terzino | #Tentativo #Shock #Dalla Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Cagliarimania: doveva partire Cragno ma saluterà Vigorito per? motivi economici. E Sirigu ? Il capitolo più interessante al momento riguarda Alessio Cragno, corteggiato da tempo da squadre come la Roma, il Marsiglia, il Lille, l'Inter e così via. La richiesta di Giulini è stata di almeno 25 ...

CALCIOMERCATO INTER/ Strategia Marotta: via Hakimi per trattenere Lautaro e i big CALCIOMERCATO INTER, HAKIMI - PSG è QUASI FATTA! Per il passaggio di Hakimi dall' Inter al Paris Saint Germain è ormai soltanto questione di ore, nonostante la piccola frenata di Piero Ausilio che ...

Calciomercato Inter, Martinez primo rebus Corriere dello Sport Dzeko vuole che la Roma lo liberi gratis: la Juve è in agguato Edin Dzeko, centravanti classe 1986 della nazionale bosniaca, sarebbe disposto a lasciare il suo attuale club, la Roma, in questa sessione di mercato, ma solo a patto che i giallorossi gli regalino il ...

Le date del Napoli, dalla presentazione di Spalletti al ritiro: dal Centro tecnico alle montagne Gli ultimi giorni di vacanza e poi il primo di scuola. Cioè di calcio tinto d’azzurro: Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, sarà presentato ufficialmente tra una settimana. Per la precision ...

Il capitolo più interessante al momento riguarda Alessio Cragno, corteggiato da tempo da squadre come la Roma, il Marsiglia, il Lille, l'e così via. La richiesta di Giulini è stata di almeno 25 ..., HAKIMI - PSG è QUASI FATTA! Per il passaggio di Hakimi dall'al Paris Saint Germain è ormai soltanto questione di ore, nonostante la piccola frenata di Piero Ausilio che ...Edin Dzeko, centravanti classe 1986 della nazionale bosniaca, sarebbe disposto a lasciare il suo attuale club, la Roma, in questa sessione di mercato, ma solo a patto che i giallorossi gli regalino il ...Gli ultimi giorni di vacanza e poi il primo di scuola. Cioè di calcio tinto d’azzurro: Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, sarà presentato ufficialmente tra una settimana. Per la precision ...