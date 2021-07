Blocco dei licenziamenti | da oggi solo per il settore moda Il decreto con le misure adottate Consiglio dei ministri

(Di giovedì 1 luglio 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Ildei, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un-legge che introduceurgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il testo prevede che, per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale, ...

Advertising

Mov5Stelle : Sulla proroga del blocco dei licenziamenti la nostra posizione è sempre stata chiara: con un emendamento nel… - fattoquotidiano : Proroghe selettive e stop alla misura anti-nero [di Carlo Di Foggia] - EnricoLetta : Rendere #imprese e #sindacati protagonisti insieme al Governo e alla politica delle scelte sociali cruciali; questo… - Notiziedi_it : Letta: “Evitiamo drammi sociali. L’uscita dal blocco dei licenziamenti deve essere graduale” - PaoloIvanoCucce : RT @TobrukBruno: Cedo volentieri i miei 150 € del cashback al blocco dei licenziamenti. È tempo di smetterla con queste 'riffe' alla sudam… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco dei

Cashback, bloccati i furbetti Per i furbetti del cashback arrivano i messaggi di. Da ieri ...d'imposta sotto tutela In arrivo un tavolo tecnico al ministero dell'economia sulla gestione...ROMA - Stop al cashback e proroga dellicenziamenti per la filiera del tessile, un fondo da 100 milioni per rimborsare chi non ha potuto utilizzare i biglietti Alitalia, misure di contenimento dell'aumento delle tariffe ...Il decreto lavoro approvato in CdM il 30 giugno prevede anche il blocco dei licenziamenti per la moda e il tessile fino al 31 ottobre ...La burocrazia è uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo delle rinnovabili, soprattutto per l'eolico: negli ultimi 8 anni - 76% per le autorizzazioni.