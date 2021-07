Bimba di 5 anni azzannata in strada da un pitbull: salvata dai passanti (Di giovedì 1 luglio 2021) Il terrore avrà per sempre il nome di un per una bambina di 5 anni vittima dell'improvvisa ferocia dell'animale che l'ha azzannata. Senza l'intervento di alcune persone che hanno assistito all'assalto,... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Il terrore avrà per sempre il nome di un per una bambina di 5vittima dell'improvvisa ferocia dell'animale che l'ha. Senza l'intervento di alcune persone che hanno assistito all'assalto,...

