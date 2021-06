Tempesta d’amore | anticipazioni 1 luglio | l’idea di Florian

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che giovedì 12021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.Alla ricerca di alcuni album fotografici, che potranno risvegliare la memoria di André. Robert si imbatterà in una vecchia videocassetta di quando lui era giovane dove è in compagnia di Cornelia. E per questo, deciderà subito di ...