Sondaggi Demopolis | centrodestra in vantaggio a Torino e Roma

Advertising

infoitinterno : Sondaggi Demopolis: la galoppata di Fratelli d’Italia, raggiunta la Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Demopolis

Ormai i" perché solo di questi si può parlare quando il voto è lontano " danno Lega e Fdi ... peri due partiti hanno la medesima percentuale del 21 per cento. Questo contenuto è ...A dimostrarlo sono gli ultimipolitici di oggi realizzati dall'Istituto di ricercheper il programma condotto da Lilli Gruber, Otto e mezzo. Ultimipolitici, le ...Una possibile schiarita su Napoli, ancora foschia su Milano e Bologna. Il centrodestra cerca di colmare i ritardi sulle candidature in tre grandi città, in un clima sempre più difficile per via della ...Giorgia Meloni sorpassa la Lega di Matteo Salvini e virtualmente è il partito più votato d'Italia. Emerge questo dall'ultimo e consueto sondaggio del lunedì. La Meloni continua a guadagnare dalla sua ...