Scintille al tavolo sul ddl Zan: "Distanze siderali" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Maggioranza divisa sull'approvazione del decreto contro l'omofobia. Da un lato, Lega e FI chiedono di integrare il testo di Ronzulli, dall'altro il Pd resta fermo sul ddl Zan

GramsciAG : RT @sole24ore: Ddl Zan: scintille al tavolo, si riparte dal testo base. Senza accordo il 13 luglio in aula - sole24ore : Ddl Zan: scintille al tavolo, si riparte dal testo base. Senza accordo il 13 luglio in aula - italianelcuore3 : Scintille al tavolo sul ddl Zan: 'Distanze siderali' ?@ZanAlessandro? - Yogaolic : RT @RaiNews: #DdlZan, Lega contro la calendarizzazione in aula, sarebbe per proseguire la discussione in commissione. - ragusaibla : Omofobia: scintille al tavolo sul Ddl Zan, dalla Lega nessuna proposta di mediazione -