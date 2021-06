Rossini Trading acquisisce la Giblor’s di Carpi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Spa, azienda bergamasca attiva da cinquant’anni su tutto il territorio nazionale nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e specifico per il mondo ho.re.ca controllata dalla famiglia, annuncia nella giornata di mercoledì 30 giugno l’accordo dell’acquisizione di, aziendagiana di abbigliamento professionale. Fondata anel 1977 e guidata dalla famiglia Giberti,rappresenta un’eccellenza italiana a livello internazionale, in particolare nel settore dei capi da lavoro di alta gamma per il mondo ho.re.ca, mercato che ...